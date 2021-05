Pinligt øjeblik: Bukserne revnede på live tv

Den amerikanske sanger Lil Nas X havde lørdag gjort klar til noget af et show, da han skulle optræde i det populære underholdningsprogram 'Saturday Night Live'.

Det store udtræk med læderoutfits og dansere faldt dog en smule til jorden, da den 22-årige sanger under sin optræden med nummeret 'MONTERO (Call Me By Your Name)' pludselig revnede sine bukser.

I klippet, som sangeren selv har delt på Twitter, ser man, hvordan han må dække for skridtet med hænderne under resten af sin optræden.

Lil Nas X, hvis borgerlige navn er Montero Lamar Hill, lægger da heller ikke skjul på, at han finder øjeblikket utrolig pinligt.

'Jeg ved, jeg gør en masse planlagt lort, men at revne mine bukser på live tv er ikke en af dem', har han tweetet.

'Jeg ville så gerne færdiggøre min danserutine, og så får jeg den her', har han også skrevet.

Bakkes op

I kommentarsporet på sangerens forskellige opslag er der dog stor opbakning til ham.

'Din optræden var 'hot'. Du blev ved som en sand professionel. Jeg troede, at det var en del af showet, at du holdt for skridtet. Tak for en god performance', skriver en følger blandt andet.

Flere andre har da også fået dagens grin ud af den pinlige affære.

'Jeg burde ikke grine, men man kunne bare se på dine øjne, da det skete, at de blev helt store, og du fik sådan et 'Oh shit'-udtryk i ansigtet', skriver en anden.

Lil Nas X optrædte desuden med nummeret 'Sun Goes Down', hvilket forløb helt uden revnede bukser.