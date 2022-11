'Pitch Perfect'-stjerne er blevet mor

Der er i den grad dømt baby-lykke hjemme hos skuespiller Rebel Wilson, der er blevet mor for første gang.

Det oplyser den stolte nybagte mor i et opslag på Instagram.

'Jeg er stolt over at kunne annoncere fødslen af ​​mit første barn Royce Lillian, som blev født i sidste uge via en rugemor, indleder Wilson og fortsætter:

'Jeg kan slet ikke beskrive den kærlighed, jeg har til hende, hun er et smukt mirakel. Jeg er evigt taknemmelig for alle, der har været med, skriver Rebel Wilson, der også sender en særlig tak til rugemoren, som har givet Rebil Wilson dét, som hun beskriver som 'den bedste gave'.

'Jeg vil især takke min smukke rugemor, som bar hende og fødte hende med ynde og omsorg. Tak fordi du hjalp mig med at starte min egen familie, det er en vidunderlig gave. Den bedste gave!'

Vildt vægttab

Det var drømmen om at blive mor, der sendte Rebel Wilson ud i sit store vægttab, som hun de seneste år har været en del i medierne på grund af.

Rejsen mod en lettere krop begyndte nemlig efter et besøg hos en fertilitetslæge, som skulle nedfryse hendes æg.

Først blev hun provokeret af lægens formaning om at leve et sundere liv, men hurtigt indså hun, at det ikke handlede om hende, men om muligheden for at blive mor, fortalte hun den gang til People.

Rebel Wilson danner par med Ramona Agruma. Deres forhold offentliggjorde 'Pitch Perfect'-skuespilleren til sine flere millioner følgere på Instagram tilbage i sommer.

'Jeg troede, at jeg ledte efter en Disney-prins, men måske er det, jeg har haft brug for hele tiden en Disney-prinsesse', skrev Wilson i den forbindelse.

Inden da hed Rebel Wilsons kæreste Jacob Busch. Ifølge flere amerikanske medier brød hun og Busch, hvis familie grundlagde bryggeriet Anheuser-Busch, tilbage i begyndelsen af 2021.

