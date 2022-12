Pjattet med Danmark: Verdensstjerne spottet i København

Lily Collins elsker Danmark. Nu er den verdensberømte skuespillerinde her igen

'Hygge season is in full swing ...'

Sådan lyder ordene fra den berømte skuespillerinde Lily Collins, der igen er på besøg i Danmark.

Lily Collins, der er kendt for sin hovedrolle i Netflix-serien 'Emily in Paris' samt rollerne i 'The Blind Side' og 'Abduction', har postet flere billede på Instagram til sine 27 millioner følgere, hvor hun deler oplevelser fra den danske hovedstad.

Det er altså ikke første gang, at den 33-årige skuespillerinde er i Danmark. Hun tilbragte nemlig også noget af sin sommerferie i landet sammen med sin bedre halvdel, Charlie McDowell.

'Klæd dig på til det liv, du ønsker! Og vi elsker livet i Rørvig, Danmark' skrev skuespillerinden i august i et opslag på Instagram, hvor hun delte en række billeder fra hendes og Charlie McDowells ferie.

Hyldede Danmark

Lily Collins, der er datter af den engelske musiker Phil Collins, holder heller ikke igen, når Danmark skal hyldes.

I sommer vandt Jonas Vingegaard cykelløbet Tour de France, og Lily Collins havde rosende ord til den danske cykelstjerne.

'Når Danmark kommer til Paris. Tillykke til Jonas Vingegaard', skrev skuespillerinden på Instagram iført den danske landsholdstrøje i fodbold.

