Playboy-mareridt: - Som at have sex med sin bedstefar

To af Playboyskaberens ekskærester har angiveligt fået ptsd som følge af deres forhold til afdøde Hugh Hefner.

Det skriver magasinet People.

Tvillingerne, der i dag er 32 år, mødte for første gang Hugh Hefner, da de var 18 år. Mødet skulle vise sig at blive starten på et længere mareridt for de to unge piger.

Søstrene havde deltaget i en konkurrence, hvor de blev udvalgt til at medvirke i den berømte Playmates-kalender. Det førte til, at den dengang 83-årige Hugh Hefner efterfølgende inviterede pigerne til det kendte Playboy Mansion.

Men tvillingerne var ikke helt klar over, hvilke forventninger den gamle Hugh Hefner havde til deres besøg, som endte i et 18 måneder langt forhold.

Karissa Shannon (til venstre) og Kristina Shannon (til højre). Foto: Brian To

Tvunget til oralsex

Tvillingerne havde mødt Hugh Hefner et par gange, men fortæller, at de på deres 19 års fødselsdag angiveligt blev udsat for seksuelle krænkelser for første gang.

Her blev de inviteret op på Hugh Hefners soveværelse, hvor de fik tilbudt nervemedicin. Ifølge kvinderne blev de efterfølgende ekstremt berusede og afslappede i kroppen, og herefter begyndte de seksuelle krænkelser.

- Han hev først vores hoveder ned til sin penis virkelig hårdt, så vi var tvunget til at give ham oralsex, siger Karissa Wilkinson.

Hendes søster Kristina tilføjer:

- Vi havde aldrig haft en trekant sammen før og havde heller ikke lyst til det. Prøv også at forestille dig, hvordan hans rystende og gamle hånd rører dit bryst. Det er som at have sex med sin bedstefar.

Turde ikke forlade det

Tvillingerne fortæller, at denne aften var starten på et længere mareridt. Men af frygt for at få ødelagt deres karrierer, turde søstrene ikke at forlade Hugh Hefners Playboy Mansion.

De tilføjer dog, at de var heldige, fordi de 'kun' var tvunget til at have sex med Playboy-stifteren to gange udover den tidligere episode. Hugh Hefner havde nemlig så mange kvinder at vælge imellem.

Søstrene som de så ud i 2014. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

- Hver eneste gang, jeg var sammen med ham, var det et overgreb. For mig var vores sex voldtægt, siger Karissa Shannon.

De gør det samtidig begge klart, at forholdet var utrolig hårdt psykisk.

- Han havde så meget kontrol og magt over en. Det var som om, man var med i en kult. Man mistede alt ved at være en del af det og blev efterladt ødelagt, siger Kristina og Karissa Shannon.

Flere beskyldninger

Kristina og Karissa Shannon er ikke de eneste, som er stået frem og har beskyldt Hugh Hefner for seksuelle krænkelser.

Blandt andet bliver Hugh Hefner i dokumentarserien 'Secret of Playboy', beskyldt for at tvinge kvinder til at indtage rusmidler som kokain eller andre bedøvelsesmidler. Kun for at kvinderne angiveligt blev mere 'medgørlige'.

