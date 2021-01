Playboy-model: - Jeg var tæt på at dø

Den afdøde Playboy-konge Hugh Hefners enke, Crystal Hefner, fortryder nu bittert, at hun fik lavet en fedttransplantation i oktober måned sidste år for at tilføre lidt ekstra fedt til sine bryster. Operationen udviklede sig nemlig ganske alvorligt, og ifølge Crystal Hefner mistede hun halvdelen af sit blod.

Det skriver flere medier heriblandt People og Mirror

Her ses Hugh Hefner og Crystal på deres bryllupsdag Nytårsaften 2012. Foto: Ritzau Scanpix.

Crystal Hefner har torsdag lagt et opslag ud på Instagram, hvor man kan se de bandager, der blev lagt på hendes overkrop efter operationen.

Til opslaget skriver Crystal Hefner:

'Jeg gennemgik en fedttransplantation den 16. oktober og var tæt på at dø. Jeg mistede halvdelen af blodet i min krop og måtte have en blodtransfusion på hospitalet. Jeg har lige siden langsomt spist mig tilbage til et bedre helbred, og lige nu har jeg det godt.'

Således fortæller Crystal Hefner og fortsætter:

'Jeg har været fortaler for, at man skal være helt naturlig, siden jeg blev syg og fjernede mine implantater og alt andet giftigt i min krop tilbage i 2016. Jeg skulle have lært min lektie den første gang. Men jeg går ud fra, at universet giver dig de samme udfordringer, indtil du lærer det.'

Playboy-kongen Hugh Hefner sammen med Crystal. Foto: AP.

Den tidligere Playboy-model Crystal Harris var i starten af sit forhold til Hugh Hefner kæreste med Playboy-kongen, mens han samtidigt var kæreste med tvillinge-parret Karissa og Kristina Shannon.

Crystal Harris blev dog senere i 2012 gift med Hugh Hefner, og ægteskabet varede ind til han døde 91 år gammel i 2017. Der var 60 års aldersforskel mellem ægteparret.