Pludselig død: Kendisvenner i sorg

Den fremadstormende skuespiller og model Daniel Mickelson døde 4. juli 23 år gammel. Det oplyste hans søster på Instagram mandag aften uden at nævne dødsårsagen, skriver flere amerikanske medier.

Mickelson var bedst kendt for sin medvirken i net-serien 'Mani' og indie-komedien 'The Killer Clown Meets the Candy Man' fra 2019.

'Mit hjerte er knust' ... 'I går mistede jeg min bror, bedste ven og den anden halvdel af mit hjerte. Der var ikke en person, jeg elskede mere på denne jord', skriver Meredith Mickelson.

Flere kendte venner af familien har været ved tasterne under søsterens opslag.

27-årige Patrick Schwarzenegger, søn af Arnold Schwarzenegger og Maria Shriver, skriver: 'Beder for dig'.

23-årige Lottie Moss, Kate Moss' halvsøster, skriver: 'Det er jeg virkelig ked af at høre. Du har min dybeste sympati'.

Daniel Mickelson sammen med Lottie Moss i Los Angeles i 2019. Foto: Getty

Daniel Mickelson fejrede 25. maj et-årsdag med sin kæreste, Maddie Haley.

'Det her må ikke være virkeligt'

'Alt, jeg gør nu, er for dig. Nu har jeg en skytsengel ved min side resten af livet. Jeg vil gøre dig stolt. Jeg elsker dig for evigt', skriver Maddie Haley på Instagram.

Supermodellen Kaia Gerber, datter af Cindy Crawford og Rande Gerber, skrev i en Instagram-story, at hun ville ønske, hun 'kunne skrue tiden tilbage'.

'Jeg ville ønske, jeg stadig sad på mit badeværelsesgulv og facetimede med dig, fordi det var det eneste sted, jeg havde wi-fi, og jeg aldrig havde lyst til at gå glip af dine opkald.'

'Tak for at være årsagen til så meget latter og glæde i verden. Det bliver ikke det samme uden dig,' skriver Kaia Gerber.

Også Paris Hilton er berørt og kondolerer i en Instagram-story: 'Det er jeg så ked af at høre. RIP'.

Udover at arbejde som skuespiller og model, lancerede Daniel Mickelson i januar også børnetøjsmærket Kids Back Home, skriver Deadline.com.