Pludselig dukkede verdensstjerne op i Danmark

Hollywoodskuespilleren Woody Harrelson oplever i øjeblikket det danske sommervejr i København, som han besøger sammen med sin hustru, Laura Louie.

Skuespilleren lagde et kort visit forbi Refshaleøen, hvor han besøgte den veganske restaurant The Organic Boho.

Ekstra Bladet har talt med Karina Nayja Bruun, der er ceo og grundlægger af restauranten og stolt af, at han vælger at besøge deres restaurant.

- Det er megafedt, han er en kæmpe legende, det er der ikke nogen tvivl om. Ud over at han er en megafed skuespiller, så står han for rigtig mange gode mærkesager, siger Karina Nayja Bruun.

Ikke et tilfældigt besøg

Af alle de mange madboder på Refshaleøens streetfoodmarked, Reffen, var det ikke tilfældigt, at valget faldt på The Organic Boho.

Tilbage i 2019 var Woody Harrelson i Danmark, hvor han besøgte samme restaurant til en privat middag sammen med skuespillerkollegaen Roland Møller. Denne gang havde Harrelson sin kone, Laura Louie, under armen til et vegansk måltid.

Og ifølge Karina Nayja Bruun er Woody Harrelson op til flere gange blevet anbefalet at tage forbi restauranten.

- Han er virkelig vild med vores mad, det er også derfor, han kommer igen. Forskellen mellem os og mange andre er, at vi også er økologiske.

Den berømte skuespiller har levet vegansk i over 30 år og bruger ofte sin status som verdensberømt til at fremme sager om dyrerettigheder og dyrevelfærd.

Woody Harrelson er kendt for sine roller i film og flere tv-serier herunder 'True Detective', 'The Hunger Games', 'Stars Wars' og 'Sams Bar'. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

En stor dag på arbejde

I et billede på Instagram optræder Woody Harrelson sammen med 22-årige Dorota Vidlickova, der til daglig arbejder i restauranten.

'I dag havde vi det privilegium og den ære for anden gang at betjene den mangedobbelt prisvindende skuespiller, økoaktivist, humanist og veganer, Woody Harrelson', skriver de i opslaget.

Dorota Vidlickova har kun været ansat i fire måneder, og i går gik en drøm i opfyldelse. Hun var nemlig den heldige tjener, der fik lov til at servere maden for sit store idol.

- Det var virkelig fedt. Det tog mig et par sekunder, før det gik op for mig, hvem der stod foran mig. Jeg blev virkelig glad og starstruck. Jeg beundrer ham virkelig for hans person, og hvordan han bruger sin status til at tale om plantebaseret mad og klimaforandringer, siger Dorota Vidlickova til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg spurgte, om jeg måtte tage et billede af dem. Så snakkede vi om, hvorfor han var i Danmark. De var her, fordi de var nysgerrige på landet. Både han og hans kone var meget venlige mod mig. Det var en virkelig god oplevelse. Jeg føler mig meget heldig.

Hun afslører samtidig, at Woody bestilte to teriyakiwraps, der også er restaurantens favorit.

