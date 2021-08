Pludselig stod verdensstjernen i deres have

For britiske Alison Webb og hendes familie blev en helt almindelig dag for nylig gjort mindeværdig, da verdensstjernen Tom Cruise helt uventet landede med helikopter i deres have.

Det fortæller Alison Webb til BBC.

Familien fik blot at vide, at en unavngiven kendis ville havde brug for at lande på deres græsplæne, fordi den nærliggende Coventry lufthavn var lukket.

Og ud af helikopteren steg så den 59-årige 'Mission: Impossible'-skuespiller.

- Han gik direkte over til børnene for at tale med dem og kom så over og hilste på os med et 'albue-bump'. Så sagde han, at hvis børnene havde lyst, kunne de få en tur i helikopteren, fortæller Alison Webb til BBC.

Tom Cruise tog derefter af sted til et møde i nærheden, og piloten gav børnene en tur i helikopteren.

- Det viste sig at være en helt fantastisk dag. Det var surrealistisk, og jeg kan stadig ikke helt tro på, at det er sket, siger Alison Webb.

Tom Cruise er i øjeblikket i færd med at optage den kommende 'Mission: Impossible 7', som efter planen får premiere i maj 2022.

--------- SPLIT ELEMENT ---------