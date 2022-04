Politi afslører nye videoer

Optagelser fra såkaldte 'bodycams', som er kameraer på betjentes uniformer, er nu offentliggjort fra tiden efter skyderiet på optagelserne til filmen 'Rust'.

Her mistede filmfotografen Halyna Hutchins livet, efter en pistol gik af, mens stjerneskuespiller Alec Baldwin stod med den i hånden under optagelserne.

Det skriver TMZ.

I en af videoerne kan man se Alec Baldwin, som er tydeligt berørt af situationen. Han spørger ind til Halyna Hutchins' helbred, hvorefter han får at vide, at det ikke ser godt ud.

Herefter beskriver en betjent, hvordan kuglen gik ramt hende i højre side af kroppen og kom ud igen på venstre side. På tidspunktet for videoen er Halyna Hutchins stadig i live, men hun afgår ved døden kort tid senere af sine kvæstelser.

Sagen kort: Sådan lød alarmopkaldet efter Alec Baldwin havde affyret rekvisitpistolen Optagelserne til filmen 'Rust' fandt sted på denne ranch i Santa Fe. Sådan lød alarmopkaldet efter Alec Baldwin havde affyret rekvisitpistolen.

Ødelagt karriere

En anden video viser våbeninspektør Hannah Gutierrez i de samme minutter. Hun er bekymret for sin karriere, da det var hendes ansvar at holde styr på sikkerheden med våben under optagelserne.

Hun fortæller en betjent, at hun er ansvarlig for våben, hvorefter hun siger:

- Eller det var jeg i hvert fald.

- Velkommen til den værste dag i mit liv.

Hannah Gutierrez er datter af en kendt våbeninspektør ved navn Thell Reed, og hun mener selv, hun er den eneste kvindelige våbeninspektør.

- Jeg er den eneste kvindelige våbeninspektør i 'gamet', og jeg har lige fucked hele min karriere op, lyder det fra Gutierrez.

Sagen efterforskes stadig af politiet i Santa Fe. Der er sideløbende rejst retssager om erstatning mod flere medlemmer af produktionen, heriblandt både Alec Baldwin og Hannah Gutierrez.

