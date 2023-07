Politi dropper sag: Slået af sin egen hånd

NBA-spilleren Victor Wembanyamas sikkerhedsvagt bliver ikke sigtet for at have slået Britney Spears i ansigtet. Det var nemlig hendes egen hånd, konkluderer politiet

En video kaster lys over sagen med en sikkerhedsvagt, der slog Britney Spears i ansigtet.

Eller gjorde han?

Videoen viser nemlig ifølge politiet, at vagten ikke slog hende i ansigtet, men derimod skubbede hendes egen arm væk, fordi hun greb ud efter NBA-spilleren Victor Wembanyama, og i samme bevægelse ramte hun i stedet sig selv i ansigtet med sin arm.

Derfor har politiet besluttet ikke at rejse nogen sigtelser mod sikkerhedsvagten.

Det skriver TMZ på baggrund af officielle dokumenter fra politiet. De har ligeledes bragt en video fra episoden.

I dokumenterne konkluderer Spears' egne sikkerhedsvagter i deres afhøringer faktisk også det stik modsatte af, hvad hun selv gør - nemlig at det er en fuldstændig normal reaktion fra sikkerhedsvagten.

'Det er standardreaktion for de fleste sikkerhedsvagter eller bodyguards.'

'Det ville ikke være unormalt for dem at reagere sådan', lyder to af konklusionerne i dokumenterne.

Politiet skriver i rapporten, at en overvågningsvideo viser, at det var Britney Spears selv, der rakte ud efter NBA-spilleren, hvilket fik sikkerhedsvagten til at reagere.

TMZ har siden har delt en video fra stedet, som nu også florerer på sociale medier.

'Sikkerhedsvagten skubber hendes hånd væk fra spilleren uden at kigge, hvilket får Britneys hånd til at ramme hende selv i ansigtet'.

'Fordi sikkerhedsvagten IKKE med vilje eller ulovligt brugte magt eller vold, og fordi der ikke var en begrundet mistanke herom, blev ingen anholdt eller sigtet', skriver politiet.

Hændelsen fandt sted torsdag aften lokal tid, og morgenen efter kom Britney Spears med en reaktion på sociale medier.

'Traumatiske oplevelser er ikke noget nyt for mig, og jeg har haft min andel af dem.'

'Jeg var ikke forberedt på, hvad der skulle ske for mig i går', skrev hun i en story på Instagram.