Politi: Megastjerne dræber kvinde under indspilning med rekvisitpistol

Den amerikanske megastjerne Alec Baldwin, der har adskillige store roller på cv'et, har i en ulykke affyret en revisit-pistol, der har dræbt en kvinde og såret en anden.

Det oplyser politiet i Santa Fe County ifølge amerikanske medier.

Ulykken skete under indspilningen af filmen 'Rust' i Santa Fe i New Mexico.

Politiet oplyste i første omgang, at to personer var blevet ramt af skud, og at én var afgået ved døden. De har siden oplyst, at det var den 63-årige megastjerne, der affyrede pistolen.

Døde på hospitalet

Dødsofferet er 42-årige Halyna Hutchins, der var filmfotograf under indspilningen. Hun blev efter ulykken fløjet på hospitalet, men hun afgik her ved døden af sine kvæstelser.

Udover hende blev den 48-årige instruktør Joel Souza også ramt i ulykken. Han er blevet bragt med ambulance på et nærliggende hospital, hvor han modtager behandling.

Alec Baldwin arbejder som skuespiller og producer på filmen, hvor han har hovedrollen som Harland Rust.

Undersøger våben

Ifølge politiet er der foreløbig ingen, der er blevet sigtet i forbindelse med hændelsen, men de er i gang med at afhøre folk på stedet.

Politiet skal nu efterforske nærmere, hvordan ulykken kunne ske, og hvilken form for ammunition, der var i pistolen, der skulle forestille at have været en rekvisit.

Ifølge Deadline udtaler en repræsentant for produktionen, at 'indspilningen er blevet indstillet indtil videre', og at 'sikkerheden for vores medvirkende og stab forbliver vores øverste prioritet.'

