Politiet bekræfter mord: Nøgen influencer blev kvalt

Det fik stor opmærksomhed, da den amerikanske influencer Alexis Sharkey pludselig forsvandt i slutningen af 2020, hvor hendes nærmeste ikke længere kunne kommet i kontakt med hende.

28. november 2020 stod det klart, at der var en tragisk årsag til hendes tavshed. Her blev hun nemlig fundet død og nøgen i en vejkant i det vestlige Houston.

Siden har hendes død været et mysterium. Flere af hendes nærmeste har slået fast, at de ikke har været i tvivl om, at hun blev myrdet, men politiet har holdt kortene tæt ind til kroppen. Indtil nu.

Flere amerikanske medier - heriblandt People og Houston Chronicle - skriver onsdag, at politiet nu endegyldigt har slået fast, at Alexis Sharkey blev myrdet.

En obduktion har vist, at den 26-årige Instagram-kendis blev kvalt, inden hun blev smidt i vejkanten. Det bekræfter Harris County Institute of Forensic Sciences over for medierne.

Flere spørgsmål mangler dog stadig at blive besvaret. For hvem slog hende ihjel, og hvorfor skulle hun dø?

Politiet har endnu ikke foretaget anholdelser i sagen, ligesom man heller ikke har meldt ud offentligt omkring mistænkte. Sagen efterforskes stadig.

Alexis Sharkey var ved sin død gift med Tom Sharkey, der meldte hende savnet, dagen før hun blev fundet i vejkanten. Ifølge en veninde havde hun forinden talt om, at hun gerne ville skilles, og efter hun blev fundet død, blev manden beskyldt for mordet på de sociale medier.

- Det er forfærdeligt for mig. Folk siger så meget lort. Jeg har fået dødstrusler. Det generer mig ikke. Det, der generer mig, er, at folk fokuserer på alt det, der ikke betyder noget. De skulle fokusere på at finde min kone. Alle ledte stadig efter hende, og jeg identificerede hende søndag morgen hos embedslægen. De kunne ikke identificere hende. De vidste ikke, hvem hun var, hun var der bare, har han sagt til ABC News.

