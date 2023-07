Politiet deler nyt om hendes død

Onsdag kom den tragiske nyhed om, at den irske sangerinde Sinéad O'Connor er død i en alder af 56 år.

Indtil nu har der ikke været frigivet informationer om dødsårsagen, men nu fortæller politiet, at de ikke betragter sangerindens død som mistænkelig.

Det sker i en udtalelse til The Sun.

Politiet fortæller, at sangerinden blev fundet død på en privatadresse i London onsdag formiddag.

- Politiet blev tilkaldt klokken 11.18 onsdag 26. juli efter en anmeldelse om en ukontaktbar kvinde på en adresse i området SE24, lyder det fra politiet, der fortsætter:

- Politiet ankom. En 56-årig kvinde blev erklæret død på stedet. De pårørende er blevet underrettet, og dødsfaldet bliver ikke betragtet som mistænkeligt, lyder det videre.

Den præcise dødsårsag kommer politiet dog ikke nærmere.

Stor sorg

Det var Sinead O'Connors familie, der onsdag bekræftede, at sangerinden var gået bort.

- Det er med stor sorg, at vi fortæller, at vores elskede Sinéad er gået bort. Hendes venner og familie er knust og anmoder derfor om ro i denne meget svære tid, udtalte O'Connors familie til The Irish Times.

Siden er det væltet ind med reaktioner og kondolencer fra Sinead O'Connor fans, kolleger og bekendte.

Sangerinden efterlader sig tre børn.

Sidste år tog hendes søn Shane sit eget liv i en alder af 17 år. Han var flygtet fra hospitalet, mens han var indlagt for forsøg på selvmord. Dengang fortalte hun, at sønnen var 'hendes livs lys'.

I et sidste tweet inden sin død fortalte hun også, at hun stadig kæmpede med sorgen over at have mistet sønnen.

Hit på hit

Sinéad O'Connor er især kendt for hittet 'Nothing Compares 2 U' fra 1990. Det er skrevet af musikeren Prince, som døde i 2016.

Inden da havde hun i 1987 udgivet albummet 'The Lion and the Cobra', der blev nomineret til en Grammy. I alt er det blevet til ti albumudgivelser fra hendes side.

Den irske sanger har ofte været centrum for kontroverser.

Sangerinden blev kun 56 år. Foto: Katinka Hustad/Polfoto

Blandt andet i 1992, da hun på direkte tv i programmet Saturday Night Live i USA rev et billede af pave Johannes Paul II i stykker.

Hun forklarede, at hun gjorde det i protest mod den katolske kirke.

Hun har også gjort sig bemærket med en række kontroversielle optrædener og udtalelser, ligesom hun mange gange har ytret sig om religion, kvinders rettigheder og misbrug af børn.

I et tidligere interview med BBC har hun forklaret, at hun aldrig var den popstjerne, hun blev gjort til med 'Nothing Compares 2 U' - men at hun i høj grad opfattede sig selv som en protestsanger.

Sinéad O'Connor optrådte i 2007 på Smukfest. En optræden, hvor sangerinden ifølge anmelderne virkede fraværende.

Bedre stod det efter sigende til ved Tønder Festival i 2013, hvor hendes optræden fik fine anmeldelser.

I de senere år har O'Connor talt åbent om sine sindslidelser, som hun har kæmpet med at komme til livs.