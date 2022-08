Politiet efterforsker trussel mod J. K. Rowling

Fredag blev forfatteren Salman Rushdie stukket i halsen på en scene i New York.

Siden har flere ytret støtte til forfatteren, der har været forhadt i flere muslimske samfund, siden han udgav 'De sataniske vers' fra 1988'. Det har blandt andre Harry Potter-forfatteren J. K. Rowling.

'Forfærdelige nyheder. Jeg har det meget dårligt lige nu. Lad ham være okay,' skrev hun kort efter angrebet på Twitter, hvorefter en bruger svarede hende med:

'Bare rolig, du er den næste'.

Beskeden fik forfatteren til at kræve handling fra Twitter, ligesom hun fortalte, at politiet var på sagen. Det bekræfter de over for flere medier - heriblandt The Guardian.

'VI har modtaget en anmeldelse af en online-trussel fremsat, og politifolk efterforsker sagen,' lyder det fra en talsperson.

Efter truslen har flere været på banen med støtte til J. K. Rowling - heriblandt Warner Bros Discovery, som står bag filmatiseringen af Harry Potter.

'Vi står bag hende og alle forfattere, historiefortællere og skabere, der modigt udtrykker deres kreativitet og meninger. WBD tror på ytringsfriheden, en fredelig debat, og vi støtter der, der udtrykker deres synspunkter i offentligheden,' lyder det i en udtalelse, hvor selskabet også sender deres tanker til Salman Rushdie og hans nærmeste.

J. K. Rowling har selv delt vandene i de seneste år, hvor hun er blevet beskyldt for at være transfobisk. Det har - blandt andet - været årsagen til at det amerikanske quidditch-forbund har besluttet, at skifte navnet på sporten, der er kendt i en magisk version fra Harry Potter-universet, fra quidditch til quadball.