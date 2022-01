Politiet efterforsker Ye efter voldsepisode

Det gik helt galt for rapperen Ye - der nok bedst er kendt som Kanye West, der var hans navn, indtil han ændrede det - da en fan ud på de sene nattetimer torsdag tog kontakt til ham.

Flere medier- heriblandt TMZ, Fox 11, Rolling Stone og Fox News - skriver, at mødet endte voldeligt, og at politiet nu efterforsker episoden. Det bekræfter politikilder over for medierne.

Angiveligt skulle Ye have først skubbet og siden slået den mandlige fan, og den mulige voldsepisode efterforskes nu.

- Kanye West kom ud af et lokalt spisested, hvor han kom i kontakt med offeret, en mand. Offeret tilkaldte politiet, men da politiet nåede frem, var Kanye West væk, siger en talspersonen fra politiet i Los Angeles til Fox News.

- Nu følger vi op og efterforsker, hvad den mulige voldsepisode handlede om, fortsætter talspersonen.

Ye i 2020, hvor han stadig hed Kanye West og var gift med Kim Kardashian. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Ifølge Fox 11 spurgte offeret Ye om en autograf, da han indledte samtalen, men den forklaring ønskede talspersonen ikke at kommentere på.

TMZ har siden fået tilsendt en video af rapperen, der er optaget i løbet af natten til torsdag. Her kan man se en tydeligt rasende Ye, der råber: 'sagde I det eller ej? Sagde I det eller ej? For det er det, der skete fucking lige nu'.

Ifølge mediet havde rapperen festet med sin kæreste, Julia Fox, der var blevet på stedet, efter han tog afsted alene. Og kort efter endte han altså i store problemer, der nu kan koste ham en straf på op til seks måneders fængsel, hvis der er hold i beskyldningerne.

Rapperens repræsentanter er ikke vendt tilbage til medierne, der har kontaktet dem for at få en kommentar.