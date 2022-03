Politiet: Ingen anmeldelse fra Chris Rock

Politiet bekræfter, at Chris Rock endnu ikke har indgivet en politianmeldelse, efter at Will Smith gav ham en syngende lussing under nattens oscarshow

Politiet i Los Angeles bekræfter over for Variety, at Chris Rock ikke har meldt Will Smith til politiet i kølvandet på nattens chokerende begivenhed, hvor 53-årige Smith gik på scenen og pandede komikeren en flad.

'Efterforskningsenheden hos Los Angeles Police Department er opmærksom på en hændelse mellem to personer under Academy Awards-programmet. Hændelsen involverede en person, der slog en anden. Den involverede person har afvist at indgive en politianmeldelse,' skriver de i en pressemeddelelse ifølge mediet.

'Hvis den involverede part ønsker en politianmeldelse på et senere tidspunkt, vil LAPD være klar til at starte en efterforskningssag på det,' lyder det videre.

Will Smith sammen med sin hustu og skuespillerkollega, Jada-Pinkett Smith, ved det 94. oscarshow i Hollywood. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Meget vred

Den chokerende begivenhed fandt sted, efter at komikeren lavede en joke om Smiths kone, Jada-Pinkett Smith, som fik skuespilleren op i det røde felt.

Mens Chris Rock præsenterede bedste dokumentarfilm ved oscaruddelingen, fremsatte han en vittighed om Pinkett Smiths barberede hoved, der skyldes en sygdom, hvor hun taber håret. Her sagde han blandt andet, at han så frem til at se Jada-Pinkett Smith i 'G.I. Jane 2'.

Det fik Will Smith til at fare op på scenen og smække Rock en på siden af hovedet. Derefter vendte skuespilleren tilbage til sin plads blandt det måbende publikum, hvor han råbte 'Hold min kones navn ude af din skide mund'.

Smith vandt oscarstatuetten for bedste mandlige hovedrolle for filmen 'King Richard' kort tid efter den vanvittige episode og udstedte en undskyldning i sin grædende takketale til Oscar-akademiet og sine mednominerede.