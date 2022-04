Politiet stod klar til at anholde Will Smith efter lussing

Betjente stod klar til at anholde Will Smith, efter at han gik på scenen og slog komikeren Chris Rock til årets Oscar-uddeling.

Det siger Will Packer, der er med til at producere showet, bag showet til mediet ABC.

- De (betjentene, red.) sagde, at der var tale om vold. De sagde, at de ville tage ham med, at de kunne tage ham med det samme, at han (Chris Rock, red.) kunne anmelde ham, at han kunne ... Altså, de fremlagde ligesom mulighederne, siger Will Packer i morgenfjernsynsprogrammet Good Morning America.

Men det var Chris Rock ikke interesseret i.

Will Smith gav Chris Rock en lussing på scenen, efter at Rock havde lavet en joke om Smiths kone, Jada Pinkett Smiths, skaldethed.

Hun er kronraget, fordi hun har hudsygdommen alopecia, der også kaldes pletskaldethed.

- Jada, jeg elsker dig. 'G.I. Jane 2', jeg kan ikke vente med at se den, sagde Chris Rock fra scenen henvendt til Jada Pinkett Smith.

Joken var en reference til actionfilmen 'G.I. Jane' fra 1997. Her er den kvindelige hovedrolle karseklippet som soldat.

Da Smith senere på natten modtog prisen for bedste mandlige hovedrolle, undskyldte han ikke til Rock. Natten til tirsdag undskyldte han dog for, hvordan han havde taklet joken.