Politikere raser over popstjerner: - Det er ondskab

Sam Smith og Kim Petras havde travlt natten til mandag, hvor parret som de første transkønnede og nonbinære nogensinde tog en Grammy hjem i kategorien bedste pop duo/gruppe for deres sang 'Unholy'.

For ud over den store hæder var parret også med til at skabe panderynker hos flere republikanske politikere, der fulgte showet.

I efteråret skrev de Sam Smith og Kim Petras historie, da de som de første nonbinære og transkønnede nogensinde toppede den amerikanske Billboard-hitliste med 'Unholy'. Og det var også den sang, de optrådte med søndag aften, der endte med at skabe røre i den republikanske andedam.

Klædt i rødt tonede Sam Smith frem på skærmen med en hat, hvor der var klistret et par djævlehorn på, mens Kim Petras sang fra et stort bur længere tilbage på scenen. Efterfølgende tonede et reklameskilt frem, mens en stemme sagde, at showet var sponsoreret af medicinalvirksomheden Pfizer.

Men det er ikke faldet i god jord hos Marjorie Taylor Greene, som er medlem af Repræsentanternes Hus for det republikanske parti.

'Grammy Awards var afsender på Sam Smiths dæmoniske optræden, der var sponsoreret af Pfizer. Og den satanistiske kirke har nu en abortklinik i New Mexico, hvor patienter skal udføre satanistiske ritualer før deres indgreb. Amerikanske kristne er nødt til at komme på banen'.

Den texanske senator Ted Cruz var heller ikke meget for Sam Smith og Kimpetras optræden, som han kaldte decideret ond.

'Det... ER... Ondskab...'

Se Sam Smith og Kim Petras optræden her og vurder selv, om det er satanisme og dæmonisk.