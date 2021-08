Pop-tvillinger flopper

Økonomien spiller ikke helt for norske Marcus og Martinus. Det viser seneste årsregnskab fra de syngende ungersvende

De norske pop-tvillinger Marcus og Martinus er efterhånden blevet 19 år, og noget tyder på, at ungersvendene er ved at miste deres popularitet blandt deres - ikke mindst kvindelige - publikum.

I det forgangne corona-år er indtægterne styrtdykket og underskuddet i tvillingernes selskaber vokset, det beretter norske VG.

Ifølge årsregnskaberne for de tre selskaber M & M Artister, MM Concerts samt M&M Merchandise blev det samlede underskud i 2020 på næsten 7,5 millioner norske kroner før skat - svarende til 5,33 millioner danske kroner.

Unge fans havde svært ved at styre følelserne, da pop-tvillingerne i 2016 skrev autografer i KØbenhanvn. Foto: Mogens Flindt

Tidligere har salg af merchandise som for eksempel hættetrøjer og sengetøj med M & M-billede været en god forretning, men sidste år var det dette selskab, der endte med et underskud på tæt ved 6,5 millioner norske kroner (4,6 millioner danske, red.).

I 2019 var underskuddet på 'kun' små to millioner norske kroner, skiver VG, som har været i kontakt med manager Gilbert Lunde fra Sonet Management.

Giver corona skylden

Han har følgende kommentar til pop-tvillingernes seneste regnskab:

- Det var planen, at Marcus og Martinus i 2020 skulle ud på en større verdensturné. I den forbindelse blev der gjort investeringer. Men på grund af coronapandemien måtte koncerterne aflyses, og indtægterne har ladet vente på sig.

Der er dog ingen umiddelbar risiko for, at det norske svar på Citibois bliver nødt til at ernære sig som gademusikanter med hatten i hånden.

VG skriver, at den samlede egenkapital if de tre selskaber ifølge årsregnskabet er på 35, 2 millioner norske kroner - lig 25 danske millioner.