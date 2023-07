Popidol svarer igen på 'fatshaming'

På 'en doven søndag' valgte popstjernen Madison Beer at lægge et billede op af sig selv i en hvid, kort kjole.

Hvad, hun ikke vidste var, at hun straks skulle få at vide, at hun skulle overveje at skifte den dovne søndag ud med en tur i fitness.

'Hej Madison. Jeg har bemærket, at dine ben og arme er blevet større,' skriver en mandlig følger i en kommentar, der nu er blevet slettet.

'Lav venligst noget cardio, fordi vi mænd kan kun lide tynde piger. Dit ansigt er allerede perfekt, men vi elsker en tyndtaljet pige.'

Men det er ikke meget, Madison Beer giver for sådan en kommentar.

'Jeg ville ikke røre dig med en ildtang, om så du gav mig en million dollars,' svarede popidolet ifølge et screenshot, som Pop Base har af kommentarsporet.

Nøgenvideoer delt

Det er ikke første gang, at stjernen skal forsvare sig til offentligheden.

Da hun var 15 var hun også offer for en del udskammelse, da en video af hende nøgen pludseligt florerede på de sociale medier.

Madison Beer fik i første omgang tilsendt videoerne af en bekendt, men hun vidste, at der ikke ville gå længe, før de lå frit tilgængeligt på internettet. Og ganske rigtigt. Midt under en danseprøve så hun, at en af videoerne var havnet på Twitter.

- Jeg så det, og jeg kan huske, at jeg bare kastede mig ned på gulvet og udbrød: 'Åh gud, hvad skal jeg gøre'?. Jeg rakte ud til den person, som havde lagt videoen ud, og bad indtrængende om at få den slettet, men vedkommende blokerede mig bare med det samme, fortæller Madison Beer i podcasten 'Call Her Daddy'.

Madison Beer blev kendt, da popstjernen Justin Bieber i 2012 delte en video, hun havde lagt på Youtube i en alder af blot 13 år. Hun er kendt for numre som 'Melodies' og 'Reckless'.