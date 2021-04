Poplegendes rørende historie fik studievært i tårer

Tom Jones var gæst i BBC's 'The One Show' i forbindelse med sit nye album, og her fortalte den 80-årige poplegende om sin afdøde kone. Den rørende historie om deres sidste dage sammen fik studieværten til at få tårer i øjenene.

Tom Jones kone, Melinda Woodward, kæmpede en lang kamp imod kræft. Sangeren fortalte om de svære sidste dage.

- Jeg sagde: 'Min Gud, Linda, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mig selv, fordi jeg vil ikke længere kunne synge, jeg vil ikke længere kunne få ordene ud', fortalte Tom Jones ifølge The Sun i talkshowet.

Melinda Woodward var dog, ifølge sangeren, fast besluttet på, at sangeren ikke skulle stoppe med at leve sit liv.

- Fald ikke med mig, jeg skal videre, men det skal du ikke, du skal gøre det, vi har planlagt, sagde Melinda Woodware, kort forinden hendes død.

Planen indebar, at poplegenden skulle flytte tilbage til London og fortsætte karrieren.

- Men når du er på scenen, tænk på mig, der griner, lad vær med at tænke på mig, som jeg er nu. Tænk på alle de år, vi har haft sammen, de skal løfte dig', og det gør de.

Det fik studieværten på 'The One Show', Alex Jones, til at få tårer i øjnene.

Tom Jones var gift med Melinda i 59 år, inden hun døde af lungekræft.

80-årige Tom Jones udgav fredag sit 41. album, 'Surrounded By Time'. Læs Thomas Treos anmeldelse af det nye album her.