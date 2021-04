Popsanger springer ud som polyamorøs

Sanger Willow Smith springer ud som polyamorøs, der betyder, at man er indforstået med at have flere partnere samtidig

Den 20-årige popsanger Willow Smith, der er datter af kendisparret Will Smith og Jada-Pinkett Smith, fortæller for første gang offentligt, at hun er polyamorøs.

Det gør hun i programmet 'Red Table Talk', der kan ses på Facebook.

I en samtale med sin mor, Jada-Pinkett Smith, og sin bedstemor Adrienne Banfield Norris fortæller Willow Smith, hvorfor hun har valgt at være polyamorøs, der betyder, at man mener, at man godt kan have flere partnere samtidig.

- Med polyamori føler jeg grundlæggende friheden til at skabe de forhold, der virker for mig frem for bare træde ind i monogami, fordi alle omkring dig fortæller dig, at det er den rigtige ting at gøre, siger Willow Smith i programmet ifølge Los Angeles Times.

Popsangeren fortæller også i programmet, at hun dog ikke kunne forestille sig at have flere end to partnere på samme tid.

- Hovedgrunden til skilsmisse er jo utroskab, uddyber 20-årige Willow Smith, da hun forklarer, hvorfor hun har valgt den alternative livsstil.

Willow Smiths forældre har selv været åben om deres egen krise i ægteskabet, da kendisparret sidste år fortalte åbent, om en affære Jada-Pinkett Smith havde med en 21 år yngre mand.

Will Smith og Jada-Pinkett Smith har været gift siden 2017. Udover Willow Smith har de også sønnen Jaden Smith på 22 år.