Popstjerne afslører nyt album: Her er datoen

Doja Cat har netop annonceret et nyt album. Hun løfter også sløret for både datoen for udgivelse, samt navnet

Den amerikanske sangerinde Doja Cat har nu offentliggjort hendes nye album, som hedder 'Scarlet'.

Det skete i et opslag på Instagram tirsdag 29. august.

Her afslørede hun desuden, at albummet allerede lander den 22. september.

Sparsom information

Udover datoen og hvad der må formodes at være albummets coverbillede, så er popstjernen sparsom med detaljerne.

Hun har dog tidligere i år udtalt, at hendes to forrige plader 'Hot Pink' og 'Planet Her', der blandt andet indeholder kæmpehits som 'Boss Bitch' og 'Woman', blot var noget hun lavede 'for pengenes skyld.'

Sidenhen har hun udtalt, at hendes næste album ville blive en blanding af genrerne 'Hip Hop' og 'R'n'B'.

Sangeren har dog også teaset, at hun på et tidspunkt ville udforske 'hardcore punk'-genren. Så hvilken lyd 'Scarlet' kommer til at have, kan vi for nu kun gætte os til.

Annonce:

Kontroversiel

Doja Cat er gennem hendes karriere kommet med en række kontroversielle udtalelser.

Den seneste kom tilbage i juli, hvor hun langede ud efter sine egne fans.

Her sagde hun blandt andet, at de 'burde gå ud og få sig et arbejde':

'Mine fans kalder ikke sig selv noget lort. Hvis du kalder dig selv 'kitten' (kattekilling, red.) eller fucking 'kittenz', så betyder det, at du skal lægge din telefon fra dig og få et job og hjælpe dine forældre med det huslige', skrev hun i opslaget, som sidenhen er blevet slettet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du læse om en af popverdenens andre ikoner Taylor Swift: Taylor Swift-mysteriet som ikke vil dø