Popstjerne anklaget for seksuel chikane

Den amerikanske popstjerne Lizzo, der var øverst på plakaten på årets Roskilde Festival, beskyldes for seksuel chikane og udskamning af tre af sine dansere, der nu lægger sag an

Hun er selv stor fortaler for kropspositivisme.

Men nu beskyldes den amerikanske popstjerne Lizzo af tre af sine tidligere dansere for at udskamme dansernes kroppe, opføre sig seksuelt upassende og skabe et fjendtligt arbejdsmiljø.

Det skriver amerikanske NBC News, der er i besiddelse af søgsmålet, der er indgivet tirsdag ved en domstol i Los Angeles.

Lizzo og hendes advokater har endnu ikke kommenteret på anklagerne, skriver mediet.

'Den chokerende natur bag måden, Lizzo og hendes ledelse har behandlet deres performere, lader til at stride imod alt, hvad Lizzo står for offentligt, mens hun privat vægt-udskammer sine dansere og nedgør dem på måder, der ikke er ulovlige, men absolut demoraliserende', udtaler dansernes advokat, Ron Zambrano, ifølge NBC News.

Lizzo har endnu ikke reageret på beskyldningerne om seksuel chikane og dårlige arbejdsforhold fra de tidligere dansere. Foto: Per Lange

'Vagina-bananer'

Listen af anklager fra de tidligere danskere er lang og omhandler både beskyldninger om racemæssig og seksuelt grænseoverskridende handlinger.

Blandt andet lyder det i søgsmålet, at Lizzo på Amsterdam-natklubben 'Bananenbar' opfordrede sine dansere til at gribe dildoer og spise bananer, der var blevet skudt ud af klub-performernes vaginaer, skriver NBC News.

Hun beskyldes også for at udskamme en af danserne på baggrund af hendes vægt, hvorefter danseren skulle være blevet fyret.

Ifølge NBC News har de tre tidligere dansere Arianna Davis, Noelle Rodriguez og Crystal Williams ikke angivet et eksakt beløb for den erstatning, de søger fra Lizzo, der ifølge dem har skadet dem følelsesmæssigt, ligesom de hævder ikke at være blevet betalt for deres arbejde.