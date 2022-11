Popstjerne dømt: Voldtog teenagepige

En kinesisk-canadisk tidligere popstjerne ved navn Kris Wu er blevet idømt mere end 13 års fængsel for blandt andet voldtægt.

Det oplyser en domstol i Kinas hovedstad, Beijing, fredag.

Han er idømt '11 år og seks måneders fængsel for voldtægt' og 'fængsel i et år og ti måneder for at forbryde sig ved at samle folk for at begå utroskab'.

Dermed står han til samlet at skulle i fængsel i 13 år og fire måneder.

Han vil efterfølgende blive udvist fra Kina, skriver nyhedsbureauet AFP.

32-årige Kris Wu er født i Kina, men er ifølge avisen South China Morning Post statsborger i Canada, hvor han også voksede op.

Han blev sidste år anklaget af en 19-årig studerende for at have givet hende stoffer og voldtaget hende, da hun var 17 år.

Anklagerne førte til stor modstand fra offentligheden og til, at en række luksusmærker droppede deres samarbejde med Wu. Blandt dem var Louis Vuitton, Bulgari, L'Oréal Men og Porsche.

I fredagens dom mod Wu lyder det:

- Retten har fundet, at den anklagede Wu Yifan (Kris Wu) tiltvang sig sex med tre kvinder i sit hjem fra november til december 2020, hvor kvinderne var fulde og ikke var i stand til at gøre modstand.

Kris Wu blev for alvor kendt i Kina som medlem af K-pop-gruppen EXO.

Han forlod gruppen i 2014 efter omkring to og har efterfølgende haft en succesfuld solokarriere som både sanger, skuespiller og model.

Han har flere år været på det amerikanske erhvervsmagasin Forbes' liste over de 100 mest indflydelsesrige kendte personer i Kina.

Sagen mod ham har været med til at genoplive MeToo-bevægelsen i Kina.

Bevægelsen, der opstod i 2017, førte i 2018 til, at en stribe kinesiske kvinder stod frem mod historier om seksuelle overgreb. Der kom blandt andet flere historier frem om offentligt kendte og magtfulde personer i Kina.