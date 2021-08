Popstjerne er blevet mor til tvillinger

Leigh-Anne Pinnock fra popgruppen Little Mix fortæller, at hun har født tvillinger

Leigh-Anne Pinnock fra den populære britiske popgruppe Little Mix har afsløret, at hun og hendes forlovede, Andre Gray, er blevet forældre.

På sin Instagram-profil har hun delt et billede af ikke bare ét, men hele to sæt baby-fødder.

Parret har nemlig fået tvillinger.

'Vi bad om et mirakel, men har fået to. Vores babyer er her', skriver Leigh-Anne Pinnock i sit opslag.

Dog fortæller den 29-årige sangerinde, at de to mirakler allerede kom til verden 16. august, altså i sidste uge.

Den nybagte mor annoncerede sin graviditet tilbage i maj måned. Nogenlunde samtidig med, at Perrie Edwards fra bandet også kunne fortælle, at hun ventede sig.

'Vi har drømt om dette øjeblik så længe, og vi kan ikke fatte, at det endelig bliver til virkelighed. Vi kan ikke vente med at møde dig', skrev Little Mix-stjernen dengang.

Det er første gang, at parret bliver forældre. Et år efter at de forlovede sig.

Leigh-Anne Pinnocks tvillinger ankom fem dage før, veninden i lørdags kunne byde sin nyfødte velkommen til verden.