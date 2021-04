Popstjerne forklarer: Derfor har hun klippet håret af

Demi Lovato har klippet sig helt korthåret for at slippe for den kristne tros køns- og seksualitetsnormer

Det amerikanske pop-idol Demi Lovato har for nylig ladet sine lange, brune lokker klippe til fordel for en helt kort frisure.

Og det har hun gjort af en særlig årsag, forklarer hun i en video fra The Drew Barrymore Show, hvor hun for nylig har medvirket.

- Jeg klippede mit hår, fordi jeg ville befri mig selv for alle de køns- og seksualitetsnormer, der er blevet lagt ned over mig som kristen fra sydstaterne, siger hun og tilføjer:

- Og da jeg klippede mit hår, følte jeg mig så fri, fordi jeg ikke længere fulgte det ideal eller den tro, som blev lagt ned over mig, og som jeg ikke kunne se mig selv i.

Hun fortæller, at frisuren bare er et af de tiltag, hun på det seneste har taget for at vende sit liv og finde sig selv, og at hun aldrig har haft det bedre.

Se Demi Lovatos korte hår i videoen nedenfor:

Brød forlovelsen

Sidste år valgte Demi Lovato da også at bryde sin forlovelse til skuespiller Max Ehrich efter et år, som hun kaldte 'det længste' i sit liv.

- Ærligt talt, så har dette år været det længste år i mit liv. Misforstå mig ikke. Det startede fantastisk ud. Jeg optrådte til Grammy-uddelingen, og jeg sang nationalsangen til Super Bowl, lød det fra sangeren, da hun i november var vært ved 'People's Choice Awards'.

- Men så kom Covid-19, og alt lukkede ned. Jeg gjorde som alle andre. Jeg gik i isolation og blev forlovet. Jeg begyndte at male, fotografere, meditere, bestilte ting online, forklarede Demi Lovato om sit lockdown-liv og fortsatte:

- Jeg så syv sæsoner af 'Pretty Little Liars', ophævede min forlovelse og tog ud i ørkenen for at lede efter rumvæsener. Så mere eller mindre det samme som alle andre har lavet.

Den seneste tid har sangeren desuden fortalt åbent om det misbrug, der næsten tog livet af hende ved en overdosis i 2018.