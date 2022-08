Popstjerne går viralt: SLET ikke til at kende

Den irske popstjerne Brian McFadden fik sig torsdag et helt nyt 'look'.

Han blev nemlig stukket af en bi, hvilket gav ham en allergisk reaktion, som fik hans ansigt til at hæve op. Verdensstjernen tager det dog selv med ophøjet ro og kalder det 'gratis botox'.

Det gør han i et opslag på Instagram, hvori han også har delt en video af sig selv under hævelsen.

I videoen synger han 'I'm sexy and I know it', før han stikker tungen ud og begynder at grine af sit eget udseende. I teksten til opslaget skriver han:

'Stukket af en bi og fik en allergisk reaktion!! Jeg ejer det 'look'! Gratis botox og fillers!!!!!'

Opslaget har fået en række reaktioner fra kendte mennesker, heriblandt en noget kuriøs henvendelse fra fodboldlegenden Ruud Gullit, som blot skriver 'omg'(oh my god, red.). Hvor de to kender hinanden fra, vides ikke.

Opslaget blev lavet torsdag, og senere samme dag lagde han et nyt opslag ud, hvor hans ansigt allerede er i bedring. Så hvis han vil beholde sit nye look, skal han have fat i en rigtig omgang botox. Eller en bikube.