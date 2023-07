Popstjerne i lykkerus: Mor for anden gang

Der skulle et kejsersnit til, men 1. juli kunne sangeren Meghan Trainor kalde sig mor til sit barn nummer to, som hun begge har med skuespilleren Daryl Sabara.

I et nyt opslag på Instagram deler 'All About That Bass'-sangeren nyheden med sine følgere.

'Den 1. juli (på 7-års jubilæet for vores første date) bød vi velkommen til verden til Barry Bruce Trainor', skriver hun og fortsætter:

'Han er en stor dreng på 3,8 kilo... og lå på tværs. Men vi havde et vellykket kejsersnit, og jeg fik endelig hans hud mod min. Tak til alle læger og sygeplejesker, der tog sig godt af os'.

Fik taget søn fra sig

Oplevelsen har nok også været en lidt anden end fødslen af hendes første barn, Riley, der ikke gik helt problemfrit.

Annonce:

I sin bog, Dear Future Mama, der udkom tidligere på året, skrev popstjernen om fødslen i 2021, hvor hun efter sit kejsersnit blev efterladt alene, mens hendes nyfødte søn blev indlagt på intensivafdelingen på grund af vejrtrækningsproblemer.

- Normalt, når man bliver syet i 45 minutter i streg efter et kejsersnit, kan du ligge og sige: 'Se på min smukke baby. Vi gjorde det.', men jeg lå dér bare helt alene, fortalte Meghan Trainor i et interview med People i anledning af bogudgivelsen.

Meghan Trainor, hendes mand, Daryl Sabara og deres søn, Riley. Foto: Charles Sykes

Diagnosticeret med PTSD

Meghan Trainor fortalte i interviewet også, at oplevelsen var utrolig traumatisk. Der gik heller ikke lang tid, efter hun kom hjem, før hun opdagede, at der var noget galt.

- Jeg kunne ikke sove om natten. Med tårer i øjnene fortalte jeg min mand: 'Jeg ligger stadig på operationsbordet. Jeg er fanget der. Jeg kan ikke fortælle mig selv om, at jeg er i sikkerhed hjemme i min seng', sagde hun.

Grammy-vinderen søgte efterfølgende hjælp ved en psykolog, der diagnosticerede hende med posttraumatisk stressforstyrrelse.

- Vi kæmpede bare igennem det. Tid heler alle sår.