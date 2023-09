Popstjerne i overraskende jobskifte: Nu er hun fitnessinstruktør

Hun plejer at give den gas på scenen. Men Maria Mena tjener også penge på at give den gas i sit lokale fitnesscenter

Hun hittede her der og alle vegne i 2004 med sangen 'You're the Only One'.

Siden da har norske Maria Mena haft musikalsk succes i både udlandet og sit eget hjemland. Og i vores naboland har hun da også stadig 900.000 lyttere på streaming-tjenesten Spotify hver eneste måned.

Men det afholder ikke den norske popstjerne fra at søge nye græsgange i forbindelse med karrieren.

Således kan hun til Dagbladet fortælle, at hun har fået sig en ny og sved-fremkaldende sidegesjæft.

For ti år siden meldte hun sig nemlig til en spinning-time, og hun har ikke set sig tilbage siden. I dag er hun nemlig også spinning-instruktør i den norske fitnesskæden Sats, der også opererer i Danmark.

- Det lyder så dumt, men der er nogle mærkelige ting i livet, som er vildt sjove. Nogle begynder at strikke, mens jeg er begyndt at spinne, siger hun til avisen.

Fans må tage billeder i begyndelsen af timen

Hun fortæller videre, at hun har dyrket motionsformen i mange år, men at det nu var på tide også at blive instruktør.

- Sats er så søde, at de giver mig lov.

Hun bliver også spurgt, hvordan det rent lavpraktisk går til, når man som hende er et særdeles kendt ansigt i Norge.

- Jeg forsøger at få folk til at tage deres billeder, inden jeg begynder at svede. Men det er helt vidunderligt.

Maria Mena har udgivet syv album, og særligt 'You're the Only One' slog hendes navn fast. Nummeret endte på hitlisterne i Norge, Danmark, Holland, New Zealand og den officielle amerikanske hitliste Billboard Hot 100.

