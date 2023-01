Popstjerne i racistisk overfald: 'Jeg skal have dine chokoladebørn'

Lee Ryan fra det britiske boyband Blue, der især i 00'erne havde en række store hits, er blevet dømt skyldig i - i beruset tilstand - at have overfaldet og overfuset en mørk stewardesse på et fly

Boyband-popstjernen Lee Ryan fra det britiske boyband Blue, der hittede stort især i 00'erne og for nylig bl.a. har været med på 'Vi elsker'-koncertkaravanen, er blevet dømt skyldig i et racistisk motiveret overfald både fysisk og verbalt.

Det er sket i Ealing Magistrates' Court, og hans offer er et kvindeligt besætningsmedlem, som han overfusede groft på en flyvning mellem Glascow og London i juli sidste år.

I retten fandt man det bevist, at sangeren vaklede snøvlende rundt i en kæmpe brandert, efter at han havde drukket en hel flaske portvin før flyveturen.

Da han var gået ombord på Britisk Airways-flyet, blev den 39-årige stjerne bedt om at sætte sig roligt ned og blev i øvrigt nægtet at få serveret alkohol.

Det fik ham til at flejne ud med racistiske gloser mod sit offer, der er en farvet stewardesse:

- Jeg vil have chokoladebørn med dig, skulle Lee Ryan have sagt til medarbejderen.

Han kaldte hende også bl.a. for en 'chokolade cookie', inden han tog fat om hendes håndled.

Ryan (th.) blev berømt i 2001 med boybandet Blue, da deres debutsang 'All Rise' hittede i mange lande. De fik efterfølgende tre nummer 1-singler i Storbritannien, inden de splittede i 2005. I fjor blev bandet genforenet. Billedet er fra 2002. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Sky News udtalte kvinden i retten følgende:

- Han kom med kommentarer om min farvede hud: 'Du er min chokoladeskat, min chokoladekage, og jeg skal have dine chokoladebørn'.

Lee Ryan undskylder sig med, at han kun spøgte, og nægter, at brugen af ordet chokolade var racistisk betinget.

Alligevel blev han fundet skyldig i at være beruset på et fly, for racistisk betinget almindeligt overfald via tæsk og for at have opført sig krænkende over for kabinebesætningen.

Sangeren blev også kendt skyldig i at have overfaldet en politibetjent ved at bide.

Straffen er pt. ikke fastsat.