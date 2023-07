Popstjerne i stor tragedie: Bror død i bilulykke

Den irske popstjerne og tidligere medlem af Boyzone Ronan Keating er ramt af en personlig tragedie.

Hans bror, Ciaran Keating, er død i en bilulykke i den irske by Mayo. Det skriver flere britiske medier, ligesom fodboldklubben Cork City FC, hvor Ciaran Keatings søn spiller, har udsendt deres kondolencer.

'Alle i Cork City FC er dybt berørte af Ciaran Keatings bortgang, far til vores spiller Ruairí Keating. Vi sender vores dybtfølte sympati til Ruairí og hele Keating-familien i denne ekstremt svære tid', skriver det irske hold på deres hjemmeside.

The Irish Times skriver, at Ciaran Keating kørte i bil med sin kone, Ann Marie, fordi de skulle se deres søn spille fodbold.

Bilen ramte en modkørende, og Ciaran Keating pådrog sig så alvorlige skader, at han altså ikke overlevede.

Ann Marie Keating blev kørt til Mayo University Hospital, hvor hun bliver behandlet for sine skader, som ikke har vist sig at være livstruende.

Ronan Keating har endnu ikke reageret på sin brors død.

Sangeren er kendt for sit solohit 'When You Say Nothing At All', ligesom han som en del af Boyzone stod bag hits som 'No Matter What' og 'Picture Of You'.