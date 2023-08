Popstjerne indlagt: Aflyser alt

En infektion i nyrerne tvinger Liam Payne til at aflyse sin kommende turné. Det fortæller han i en ny video fra sit sygeleje

Sangeren Liam Payne kommer ikke til at bruge september på at optræde for sine sydamerikanske fans.

Det fortæller han i en ny video på sin Instagram-profil, hvor han forklarer, at han er nødt til at aflyse sine kommende koncerter, efter han i den forgangne uge har været indlagt.

'Det er med tungt hjerte, at jeg må meddele, at jeg er nødt til at udskyde min kommende turné i Sydamerika', indleder han sit opslag og fortsætter:

'I løbet af den forgangne uge er jeg blevet indlagt med en alvorlig infektion i nyrerne, hvilket jeg ikke ville ønske for min værste fjende, og lægerne har beordret mig til at slappe af og komme til hægterne igen'.

Se sangerens opslag her.

Liam Payne, der blev kendt som en del af gruppen One Direction, undskylder i sit opslag til de fans, der havde glædet sig til at se ham i byer som Buenos Aires, Sao Paulo og Mexico City.

'Vi arbejder på at få genopsat turnéen så hurtigt, som vi kan. Men for nu refunderer vi billetterne'.

Han slutter af med at takke for støtten i den svære tid.

'Tak for al jeres kærlighed og støtte, jeg ser frem til at møde jer snart igen'.

One Direction i 2010 der inden gruppens opsløning i 2016 smeltede pigehjerter verden over. Liam Payne ses helt til venstre i billedet. Foto: Ferdaus Shamim/WireImage

I afvænning

Tidligere på sommeren kunne Liam Payne meddele sine fans, at han har lagt alkohol på hylden efter et længere ophold på en afvænningsklinik.

I juli lagde han en video op på sin YouTube-kanal og delte, at han nu har været ædru i seks måneder efter at have tilbragt 100 dage i rehabilitering.

- Jeg havde bare brug for lidt tid for mig selv, fordi jeg på en måde blev en, som jeg ikke rigtig genkendte længere,' fortalte Payne i videoen og tilføjede:

'Og det er jeg sikker på, at I heller ikke gjorde'.

Liam Payne fortalte yderligere i videoen, at 'festen er slut', når det kommer til alkohol.