Popstjerne med opsang: - 'Aliens' er nedladende

Ifølge Demi Lovato er det nedladende at kalde alt liv i rummet liv for aliens

Debatten om krænkende sprogbrug er nået til rummet.

I hvert fald hvis man retter blikket mod USA, hvor den amerikanske skuespiller og sangskriver Demi Lovato tager begrebet 'aliens' under kærlig behandling.

Den 29-årige amerikaner opfordrer folk til at stoppe med at kalde alt liv i rummet for aliens, skriver CNN.

Kalder dem 'E.T.s'

Demi Lovato står i spidsen for sit eget dokumentarprogram, 'Uidentificeret med Demi Lovato', på streamingtjenesten Peacock, hvor hun undersøger liv i rummet.

- Jeg tror virkelig, at hvis der var noget derude, der ville skade mennesker, ville det være sket nu, siger hun og fortsætter:

- Men jeg tror, at vi er nødt til at stoppe med at kalde dem aliens, for aliens er en nedladende betegnelse. Derfor kalder jeg dem gerne E.T.s!.

Demi Lovato holdt koncert i København i maj 2018. Foto: Per Lange

Den unge amerikaner, der gerne vil betegnes som ikke-binær, forklarer, at formålet med programmet er at udvide folks bevidsthed om vores planet og lære at passe på den.

- Jeg tror, at verden er ved at blive et mere åbent sted, siger hun.

- Langsomt, men sikkert, tror jeg, at vi gør fremskridt. Og vi kommer langsomt derhen. Men, som man siger, enhver fremgang er fremgang!