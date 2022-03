Popstjerne på paradis-ø: Hygger sig med dansk sportsmand

Verdensstjernen Jessie J datede den eftertragtede amerikanske skuespiller Channing Tatum gennem to år fra slutningen af 2018, inden det kom til et smerteligt brud mellem dem i 2020.

Nu ser det dog ud til, at 'Bang Bang' og 'Price Tag'-sangerinden har fundet en ny flamme med et næsten identisk fornavn - og han er dansk statsborger.

Navnet er Chanan Safir Colman.

Det skriver bl.a. The Sun, der dog indtil videre kun spekulerer i en romance. Sikkert er det dog, at hun og han hygger sig gevaldigt sammen, hvilket flere fotos fra deres ferie dokumenterer mere end tydeligt.

Chanan Safir Colman er en dansk-israelsk basketballspiller, hvis forældre er af henholdsvis israelsk og 'amerikansk-jødisk' herkomst, men Chanan blev født i Gladsaxe nær København i 1984, er vokset op i det danske og er derfor også dansk statsborger.

Sammen - dog i venners lag - holder han og Jessie J lige nu ferie på pittoreske Necker Island og har gjort det i over en uge.

Det er en lille ø, der er en del af De Britiske Jomfruøer, og som i 1979 blev købt af den britiske rigmand Sir Richard Branson. Hele øen fungerer som et resort og kan rumme op til 26 gæster, hvoraf de to altså lige nu virker til at have et mere end almindeligt godt øje til hinanden.

Man kommer da også hinanden ved på øen, der kun er ca. 840 meter lang og op til 650 meter bred.

Tættere end de andre

Den i dag 38-årige - i basketball-forstand - 'bare' 1.89 meter høje sportsstjerne spiller på det danske basketlandshold, man til daglig tjener han sine penge i udlandet, hvor han spiller for klubben Hapoel Haifa i den israelske basketliga.

Artiklen fortsætter under opslagene ...

Sådan ser det ud, når man hygger sig på Necker Island. Jessie J står i orange kjole med den dansk-israelske basketballspiller Chanan ved sin side i hvid t-shirt og orange badeshorts. Foto: Instagram

Der befinder han sig dog ikke lige nu. I stedet er han altså særdeles tæt på Jessie J med det borgerlige navn Jessica Ellen Cornish, 33.

Armene om hinanden

På et gruppebillede står de to med armene kærligt om hinanden, ligesom de begge har lagt ens instagramstories op, hvor de går i strandkanten respektivt med sandaler og bare tæer.

Jessie J har endvidere lagt et mørkt foto op af en hoppende person ved vandet i modlys - en person, der tydeligvis er basketballspilleren.

Jessie J lagde også for nylig et billede op af sig selv og Chanan iført matchende orange outfits og han med armen om hende, men siden er det blevet slettet igen, hvorfor der på hendes instagramprofil nu kun fremgår et gruppebillede af alle vennerne samlet.

Det hele skal åbenbart være lidt hemmeligt, og ingen af parterne har endnu været ude og kommentere på rygterne om, at de mere end bare hygger sammen.

Spontan abort

Jessie J er da også gået i gennem en hård tid rent privat. Hun besluttede sidste år at blive gravid 'på egen hånd' via donor, men så sent som i november måned kom det frem, at hun desværre havde haft en spontan abort og mistede det ufødte barn.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Der er vist ingen tvivl om, hvem Jessie J har taget et fedt billede af her: Hendes nye danske 'ven'. Foto: Instagram

Chanan har tidligere spillet basketball professionelt i både Finland og Danmark, hvor han begge steder blev kåret til MVP - mest værdifulde spiller - i en enkelt sæson i landenes bedste liga i henholdsvis 2006 og 2012.

Jessie J slog igennem med debutsinglen "Do It Like a Dude' i slutningen af 2010 og har bl.a. skrevet sange til Justin Timberlake, Alicia Keys og Christina Aguilera, ligesom hun også har været med til at skrive Miley Cyrus' kæmpehit 'Party in the USA'.