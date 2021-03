Popstjerne ramt af kræft: 'Jeg har nok haft min sidste jul'

Popstjernen Sarah Harding giver nu en opdatering på sin kræftsygdom, der har sat livet på hold for 'Girls Aloud'-stjernen.

Det gør hun i sin seneste bog 'Hear me out'.

Her deler den 39-årige, at julen 2020 med stor sandsynlighed var hendes sidste.

'I december fortalte min læge mig, at den kommende jul nok ville blive min sidste. Jeg er på et stadie nu, hvor jeg ikke ved, hvor mange måneder jeg har tilbage', lyder det i bogen, der udkom lørdag.

Sarah har undergået en mastektomi, hvor hun har fået fjernet begge bryster samt været igennem intensiv kemobehandling.

Nu har kræften dog spredt sig til rygraden, og ifølge sangeren er der muligvis også vokset en tumor i hendes hjerne.

Vil ikke miste håret

Sarah Harding fortæller, at hun ikke ønsker at undergå radioterapi, da dette vil resultere i, at hun mister håret.

Hun erkender i bogen, at nogen måske vil mene, at det er overfladisk af hende, men når hun nu ved, at hun kun har få måneder tilbage, synes hun ikke, det er det værd også at miste håret.

Stjernen fortæller, at hun oplevede et kæmpe traume, da hun mistede sine bryster, og at hun ikke længere kan se sig selv i spejlet. Hun ønsker derfor at beholde sit blonde hår til det sidste.

'Jeg vil ikke føle, at jeg skal bruge min sidste tid på at gemme mig væk. Jeg prøver at leve og have det godt i den tid, jeg har tilbage', fortæller hun.

Gruppen var en af de største succeser fra programmet. Foto: AP

Ønsker en sidste fest

For Sarah Harding betyder det, at hun spiser, hvad hun vil, og at hun ser tv-serier, når hun ikke kan sove.

Hun ønsker også at få chancen for at danse med sine venner igen, men under coronavirus har det ikke været en mulighed.

'Jeg ville virkelig gerne se alle mine venner. En sidste gang. En måde så jeg kan sige tak og farvel', fortæller hun.

I bogen nævner Sarah Harding også, hvordan hun i lang tid ignorerede sin knude i brystet til, den blev så voldsom, at hun ikke længere kunne sove i sin seng.

Hun deler også, at hun var tæt på at dø af blodforgiftning, da hun var indlagt.

Med bogen håber hun, at fans og andre der læser den, vil huske på at søge hjælp, hvis de mærker noget, der kan tyde på kræft.

Sarah blev kendt i 2002 under 'Popstars' sammen med kvindegruppen 'Girls Aloud'.