Popstjerne taler ud: Fik stoffer af mor som 14-årig

Kerry Katona fra den tidligere hitgruppe Atomic Kitten har jævnligt delt detaljer om sit vilde kokainmisbrug. Nu fortæller sangerinden, at hun blev introduceret til narko, da hun blot var et barn - af sin egen mor

Den 41-årige engelske sangerinde Kerry Katona fejrede store triumfer sammen med pigegruppen Atomic Kitten i slut-90'erne og i begyndelsen 00'erne, hvor de landede store hits som 'Eternal Flame' og 'Whole Again'.

Hun forlod gruppen i 2001, men var atter med i projektet fra 2012 til 2017.

I privatlivet har det dog knebet mere med at slå i gennem.

Katona har været i gennem tre skilsmisser - blandt andet med den irske popsanger Brian McFadden, som hun blev gift med i 2002 - og så har hun tidligere åbent fortalt om et årelangt kokainmisbrug, der til sidst var ved at slå hende ihjel.

Kokainen var i mange år 'hendes bedste ven', har Kerry Katona tidligere fortalt.

Da misbruget var på sit højeste, 'døde hun bogstaveligt talt', har hun også udtalt til britiske medier, ligesom hun har beskrevet, hvordan hun ofte holdt op med at trække vejret midt i rusen.

Så skulle man tro, at et tidligere feteret liv i blitzlysets skær, forsider i sladdermedierne, masser af penge, vilde fester, bling-bling og et musikmiljø med mange fristelser havde introduceret Kerry Katona til stoffer.

Men nej. Det var faktisk hendes egen mor, der introducerede hende til bl.a. kokain og amfetamin, da sangerinden var blot 14 år gammel.

Det skriver The Sun.

Atomic Kitten havde deres største hits i slut-90'erne og 00'erne, men er stadig aktie. Ketty Katona (midten) forlod gruppen i 2011, men kom med igen i 2012 for atter at forlade gruppen i 2017. Her i 2013 sammen med Liz McClamon og Natascha Hamilton. Foto: Ritzau Scanpix

Moderen narrede hende

Kerry Katona, der også har en broget tv-karriere som deltager i en række obskure realityprogrammer bag sig, fortæller om sin tidligere stofafhængighed i et nyt interview med den engelske youtuber Shaun Attwood på dennes YouTube-kanal, hvor Katona chokerer med udtalelser om, hvor det hele begyndte.

Hun hævder således, at moderen 'narrede' hende:

- Jeg tog stoffer første gang med min mor, da jeg var 14. Hun fortalte mig, at det var slik, men det var speed, siger Kerry Katona i interviewet.

Kerry Katona har haft mange looks gennem tiden. Her i 2006, hvor hun ikke længere var en del af Atomic Kitten. Det var i denne periode og i tiden efter, at hendes kokainmisbrug toppede, og i 2008 lod hun sig indllægge på en afvænningsklinik. Foto: Ritzau Scanpix

Kokain på tyggegummi

På det tidspunkt fik hun kun lov til at se sin mor under overvågede besøg. Derfor måtte hun ofte tænke alternativt, hvis hun ville se sin mor, men ej heller her slap Katona for at blive introduceret til stofferne.

- Jeg sneg mig hen på en pub for at se hende, og hun gik på toilettet med sin kæreste på det tidspunkt, Tina. Jeg havde den her lille lyserøde top på, og jeg plejede at have flotte bryster. Jeg kan huske, at der stod 'håndter varsomt' på toppen. Jeg var kun 14, men virkeligt godt udviklet, lyder det fra Katona, som fortsætter:

- Jeg tænkte, hun havde været derude i en evighed, så jeg gik derud og spurgte, hvad hun lavede. Hun havde den her pose med hvidt pulver. Hun stak så en finger ned i posen og gned den på mit tyggegummi, påstår Kerry Katona.

I dag er hun ude af sit misbrug og lykkeligt forlovet med Ryan Mahoney.