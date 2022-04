Populær skuespiller får nyt job

Hun vakte opsigt herhjemme som den besynderlige og mutte, men alligevel på en eller anden måde elskelige goth-pige og it-nørd Lisbeth Salander i filmtrilogien 'Mænd der hader kvinder', *Pigen der legede med ilden' og 'Luftkastellet der blev sprængt'.

Her 17 år efter premieren på den første film vækker hun nu opsigt på en helt anden måde: ved at være valgt til et særdeles attraktivt og tillidsfuldt hverv i det franske.

Den 42-årige skuespillerinde Noomi Rapace, der også har flere udenlandske produktioner som Ridley Scotts 'Prometheus' og 'Sherlock Holmes 2: Skyggespillet' på sit cv, skal således ifølge en pressemeddelelse være en del af juryen ved filmfestivalen i Cannes.

Hun bliver dermed en af ​​de få svenskere, der har haft den ærefulde opgave siden festivalens start i 1946.

Det skriver Aftonbladet.

Her er den nye sammensatte jury til den 75. udgave af Cannes Film Festival. Fra venstre Rebecca Hall. den indiske skuespiller Deepika Padukone, Noomi Rapace, den italienske skuespiller Jasmine Trinca, den franske filminstruktør Asghar Farhadi, den franske instruktør, skuespiller m.m. Ladj Ly, den amerikanske instruktør Jeff Nichols, norske Joachim Trier og jurypræsident Vincent Lindon. Foto: Ritzau Scanpix

Formanden for juryen bliver den franske skuespiller Vincent Lindon, kendt blandt andet fra filmen 'Titane'. Det er første gang siden 2009, at en fransk skuespiller leder juryen.

Ud over Rapace tæller juryen også blandt andre den norske instruktør Joachim Trier og den britiske skuespillerinde Rebecca Hall.

Noomi Rapace har senest været aktuel i Netflix-dramaet 'Sort krabbe', hvor hun spiller hovedrollen. I øvrigt over for bl.a. danske Dar Salim og dansk/norske Jakob Oftebro.

Læs vores kulturanmelder og -kommentator René Fredensborgs anmeldelse af den her.