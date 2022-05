Populær tv-skuespiller død

Hvis man er fan af britiske tv-serier, så er der gode chancer for, at man fra tid til anden er stødt på skuespilleren Dennis Waterman.

Men i fremtiden kommer der ikke nyt materiale fra Waterman, som desværre er afgået ved døden, 74 år gammel.

Det oplyser hans familie til BBC.

'Vi er i dyb sorg over at måtte annoncere, at vores kære Dennis er død meget fredfyldt i sit hjem i Spanien', skriver familien i en besked, hvor de samtidig beretter, at skuespillerens kone, Pam, var ved hans side, da han tog sit sidste åndedrag.

Familien beder desuden om fred i denne svære tid.

Dennis Waterman blev berømt især i Storbritannien i sine teenageår, hvor han spillede med i BBC-dramaet 'William' og blev siden en af 70'ernes mest kendte ansigter i det britiske, hvor han bl.a. spillede detektiven Sergeant George Carter over for John Thaw i ITV's politidrama 'The Sweeney'.

Siden brillerede han som bodyguarden Terry McCann i 'Minder', der blev vist fra 1979 til 1994.

Bedst kendt herhjemme er han nok mest kendt for serien 'Fornyet mistanke' eller 'New Tricks' på engelsk, der kørte i hele 12 år mellem 2003 og 2015.

Waterman efterlader sig ud over sin kone også to voksne børn.

Dennis Waternan gjorde sig også som sanger. På YouTube kan man se adskillige videoer, hvor man synger, og så er der endda lavet en dokumentar om Dennis Watermans liv. Tjek det ud herunder: