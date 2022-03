- Porno har kostet mig venner

Den tidligere pornostjerne Chloe Cherry, som nu er aktuel skuespiller i tv-serien 'Euphoria', fortæller, at pornokarrieren har fået flere venner til at tage afstand fra hende

'Euphoria'-skuespilleren Chloe Cherry gæstede for nyligt podcasten 'Call Her Daddy', hvor hun fortalte om sine tidligere oplevelser og erfaringer i pornobranchen.

Chloe Cherry fortæller blandt andet, at hun har arbejdet hårdt og har medvirket i mere end 200 film og har omkring 125 millioner visninger på Pornhub.

Men hendes pornosucces har også haft en negativ påvirkning i hendes liv.

- Det eneste, som er virkelig ærgerligt ved at arbejde som pornostjerne, er måden, hvorpå folk behandler dig udenfor industrien, siger Chloe Cherry.

Folk udenfor pornobranchen har haft svært ved at forstå hendes valg og har derfor set ned på jobbet og taget afstand fra hende, mener hun.

I tv-serien 'Euphoria' spiller hun Faye, som er afhængig af stoffer. Foto: HBO Max.

- Jeg har mistet en masse kvindelige venner, fordi de ikke mente, at jeg kunne omgås med dem. Eller at deres kærester ville sige 'nej, du kan ikke være sammen med hende', hvor kvinderne faktisk ville efterfølge deres krav, som jeg synes er det mest skøre, siger Chloe Cherry.

Havde spiseforstyrrelse

Chloe Cherry udviklede også en spiseforstyrrelse, mens hun arbejdede som pornomodel. Og hun begrænsede sig i en periode til kun at spise 200 kalorier om dagen. Hun beskriver selv, at det var en forfærdelig periode.

I dag har skuespilleren ikke noget usundt forhold til mad.

- Jeg har ingen restriktioner på min diæt, siger Chloe Cherry.

Chloe Cherry er glad for sit karriereskifte og siger, at hun er helt færdig med at arbejde i pornoindustrien.