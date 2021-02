Pornokongen og provokatøren Larry Flynt er død 78 år gammel

Larry Flynt, der er kendt for at have opbygget et stort pornoimperium, er død. Han blev 78 år.

Det oplyser hans bror til avisen Washington Post natten til torsdag dansk tid.

Årsagen til dødsfaldet er ikke oplyst, men Flynt led af flere helbredsproblemer efter at være blevet forsøgt dræbt i 1978. Han var derfor lam fra livet og ned efter en rygmarvsskade.

Flynt var udgiver af pornomagasiner som Hustler og tv-kanalen Hustler TV. I løbet af karrieren nåede den samlede værdi af imperiet op på over 150 millioner dollar.

Da oplagstallene på pornoblade begyndte at dale, ændrede han sin forretningsmodel til at fokusere mere på digitale medier, kasinoer og film.

Han har beskrevet sig selv som en 'sælger af smuds med en samvittighed' og blev ofte refereret til som pornokongen.

I løbet af sin opsigtsvækkende karriere var han ikke bange for at provokere.

Han var en stor ytringsfrihedsfortaler, og på vej til retten i et af utallige juridiske slagsmål havde han blandt andet en ble på lavet af det amerikanske flag, 'Stars and Stripes'.

Det mest kendte af slagsmålene var en injuriesag anlagt af præsten Jerry Falwell.

I magasinet Hustler havde Larry Flynt lavet en falsk reklame, som viste Falwell, der sagde, at hans første seksuelle oplevelse havde været med hans egen mor i et udhus.

Flynt tabte ved en lavere retsinstans, men vandt da sagen gik hele vejen til højesteret i USA.

I sine velmagtsdage levede Flynt et liv i overhalingsbanen.

Han påstår blandt andet i sin selvbiografi, at han i løbet af en arbejdsdag havde sex i alt fire til fem timer, og at hans første seksuelle oplevelse var med en kylling.

Da han blev lam, fik han lavet et penisimplantat, så han fortsat kunne have sex.

Han var gift fem gange i løbet af sit liv. Han efterlader sig fire børn, der fortsat er i live.