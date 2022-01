Pornostjerne blev tvunget til dyresex

Livet i Hugh Hefners Playboy Mansion var ikke så rosenrødt, som det er blevet fremstillet igennem årene.

I en ny dokumentarserie står flere tidligere modeller og medarbejdere frem og fortæller om en hverdag med stofmisbrug og voldtægt. Og ingen idé var tilsyneladende for kvalmende, når Hefner skulle tilfredsstille sine VIP-venner.

Det fortæller Stefan Tetenbaum, der stod for at parkere gæsternes biler fra 1978 til 1981.

Ifølge Tetenbaum afholdt Hefner eksempelvis hver torsdag 'Pig Night', hvor han fik to alfonser til at at troppe op med en god håndfuld sexarbejdere fra Sunset Strip, der på det tidspunkt var berygtet for prostitution.

Kvinderne blev tjekket for sygdomme og infektioner af en læge, før de kunne have sex med gæsterne. Hefner betragtede dem som 'grise', men beordrede sine gæster til ikke at omtale dem sådan.

Ved specielle lejligheder dukkede en kvinde op, som blev kaldt 'The Bleeder - 'Bløderen'.

- Hun ville bruge en meget stor sprøjte til at tappe blod fra disse forskellige gæster, og så ville en pige komme og udføre oralsex eller give et håndjob, siger Stefan Tetenbaum i dokumentaren ifølge Daily Mail.

Afsløret med hund

I dokumentaren er der flere eksempler på Hefners forskruede syn på sex. Hans tidligere kæreste Sondra Theodore fortæller således, at hun på et tidspunkt afslørede Hefner i fuld sving med med hunden.

- Jeg sagde: hvad laver du? Han sagde: hunde har også behov. Jeg sagde: stop det!, siger Theodore, som aldrig lod Hefner være alene med hunden igen.

Pornostjernen Linda Lovelace blev tvunget til at være sammen med en schæferhund i Playboy Mansion. Arkivfoto: Cinetext Bildarchiv

Mere sygt blev det, da pornostjernen Linda Lovelace blev kørt til huset og tvunget til et orgie med Hefner og hans venner.

- Alle fyrene grinte, da hun steg ud ad limousinen. Hun var fuld og bedøvet, fortæller tidligere Bunny Mother PJ Masten.

- Lige pludselig og ud af ingenting dukker en schæferhund op. Hun var helt væk, og de fik hende til at give schæferhunden oralsex. Vil du tale om fordærv? Det er afskyeligt!, siger Masten.

I dokumentaren bekræfter Linda Lovelace også selv historien og siger, hun blev behandlet som 'et stykke kød'.

