Pornostjerne frikendt for uagtsomt manddrab

En domstol i Valencia valgte tirsdag at droppe anklager om uagtsomt manddrab mod den semi-pensionerede pornostjerne Nacho Vidal.

Det skriver Xbix.com baseret på en artikel i El Pais.

Den ulykkelige hændelse fandt sted på Nacho Vidals landsted i sommeren 2019, hvor modefotografen José Luis Abad omkom under et psykedelisk helbredelsesritual, der involverede en Sonoraørken-tudse, som udskiller det bevidsthedsændrende stof 5-MEO-DMT.

49-årige Nacho Vidal, der har medvirket i over 1500 pornofilm og flere spanske mainstream-film og -serier, blev anholdt i juni 2020.

I anklagen mod ham blev det hævdet, at værten havde 'kontrol over situationen' og 'gav instruktioner' baseret på 'sine egne erfaringer med tidligere at have udført den samme slags handlinger.'

Offeret omkom på grund af en bivirkning efter at have deltaget i et åndeligt ritual, lød det.

I 2021 kaldte Vidals advokat dødsfaldet 'beklageligt', men 'tilfældigt', og afviste, at det var Vidals skyld.

Dødsenfarlig kombi

Og i denne uge sagde den spanske dommer så, at José Luis Abad meldte sig frivilligt til ceremonien og i øvrigt havde indtaget kokain, før han dukkede op på Vidals landejendom.

Den retsmedicinske rapport konkluderede, at dødsårsagen sandsynligvis var en kombination af tudsegiften og kokain, hvilket formindskede Vidals ansvar, sagde dommeren.

