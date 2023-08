Pornostjerne ramt af nye anklager om voldtægt

Han blev tidligere på året erklæret uegnet til straf, men det forhindrer ikke to kvinder i at fremsætte nye anklager mod den demensramte tidligere pornoskuespiller Ron Jeremy

I februar blev den skandaleramte pornoskuespiller Ron Jeremy erklæret uegnet til straf og indlagt på et psykiatrisk hospital i kølvandet på en række sager, hvor den 70-årige pornoskuespiller var tiltalt for adskillige tilfælde af seksuelle overgreb, herunder 12 voldtægter begået i en periode på over 20 år.

Men der er muligvis flere skeletter i skabet.

To kvinder har således sagsøgt spisestedet Rainbow Bar & Grill for at lægge hus til Ron Jeremys angivelige overgreb, der bliver beskrevet som 'afskyelige'. Det skriver Deadline, der er i besiddelse af søgsmålet.

De to kvinder, der er anonyme i søgsmålet, anklager spisestedet for at 'forsømme at opretholde et sikkert miljø for deres kvindelige kunder' og 'bevidst at tillade et sexmonster på deres bar og udstyre ham med et fangehul, medarbejdertoilettet, hvor han kunne begå sine afskyelige seksuelle gerninger igen og igen'.

Ifølge Deadline fremgår det af kvindernes forklaring, at Ron Jeremy i 2017 skulle have fulgt efter de to kvinder på toilettet og forsøgt at tage billeder af dem, hvor det så ud til, at de gav ham oralsex.

Det bliver beskrevet, hvordan den ene kvinde når at flygte, mens den anden efterfølgende bliver befamlet på sine kønsorganer, selvom hun udtrykkeligt frabeder sig det.

Ron Jeremy i 2015. Foto: David Edwards/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Benægtede alt

Sagen får ingen konsekvenser for Ron Jeremy, der som nævnt er så hårdt ramt af demens, at han er indlagt på et psykiatrisk hospital, hvorfor man ikke kan føre en sag mod ham.

Skandalen begyndte at rulle i 2020, da Ron Jeremy blev anholdt og sigtet for tre voldtægter og et andet seksuelt overgreb på fire forskellige kvinder i perioden 2014-2019. Han har siden benægtet de overgreb, som politiet og anklagemyndigheden undersøgte, men antallet fortsatte med at vokse.

Anklagemyndigheden mente, at Jeremy have forgrebet sig på 21 kvinder i alderen 15-51 år. Overgrebene skulle have fundet sted på barer og natklubber i Los Angeles-området og i pornostjernens eget hjem i årene mellem 1996 og 2019.

