Pornostjerne tiltalt for 12 voldtægter

Over en periode på 23 år har den tidligere pornostjerne Ron Jeremy udsat 21 forskellige kvinder for samlet set 31 overgreb.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden i Los Angeles, som har tiltalt den 68-årige for blandt andet 12 voldtægter og to overgreb begået mod sovende eller bevidstløse personer.

Derudover er Ron Jeremy blevet tiltalt for syv gange at have tiltvunget sig oralsex og fire gange at have penetreret sit offer med en genstand. Det skriver Reuters.

Tiltalen blev fremført i retten onsdag forud for den egentlige retssag mod den 68-årige tidligere pornostjerne.

Ron Jeremy - her fotograferet i en retssal i Los Angeles juni sidste år - er blevet tiltalt for mere end 30 seksuelle overgreb. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Adskillige sager er forældet

Ron Jeremy blev anholdt sidste år og har siddet fængslet, mens sagen blev efterforsket. Foruden de sager, som nu udgør en del af anklageskriftet, er mindst 14 sager blevet afvist, fordi de er forældede.

Selv nægter han alle anklager. I august sidste år - efter sin anholdelse - skrev han på Twitter:

'Jeg kan ikke vente med at bevise min uskyld i retten. Tak til alle for al støtten.'

Og i en mail til Reuters fastslår hans advokat onsdag, at han fastholder sin uskyld i samtlige af de grove sager.

Ron Jeremy blev anholdt og fængslet i juni 2020. Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Voldtægt på natklub og overgreb på bar

De 21 ofre, der omtales i tiltalen, var mellem 15 og 51 år, da overgrebene skete i perioden fra 1996 og 23 år frem.

Ifølge tiltalen blev en 17-årig kvinde voldtaget i et hjem i Woodland Hills, mens en 19-årig blev udsat for det samme under en fotooptagelse.

En 26-årig kvinde blev voldtaget på en natklub, og en 38-årig blev udsat for et seksuelt overgreb på en bar i Hollywood, hvor Jeremy var stamkunde, skriver ABC.

Amerikanske Ron Jeremy havde sin storhedstid i pornobranchen i 1980'erne og 1990'erne og medvirkede i mere end 2000 pornofilm.

Ron Jeremy skal for en dommer igen 12. oktober, hvor der afholdes en såkaldt 'pretrial' - en retssag før selve retssagen.