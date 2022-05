'Power-par' genforenes efter 34 år

Den australske sæbeopera 'Neighbours' nærmer sig sin afslutning efter 37 år og knap 9000 afsnit. Og serien slutter med et ordentlig BANG, når verdensstjernerne Kylie Minogue og Jason Donovan genforenes en sidste gang.

'Neighbours' optages i Melbourne og følger beboerne i det fiktive parcelhuskvarter omkring Ramsay Street i den fiktive by Erinsborough.

I dag 53-årige Minogue og Donovan dukkede første gang op på Ramsay Street i 1986 som henholdsvis Charlene Mitchell og Scott Robinson.

De blev betragtet som kvarterets 'power-par' og blev gift på skærmen i 1987 i et afsnit, der trak to millioner australiere til skærmen, og senere over 20 millioner briter, da afsnittet blev sendt i Storbritannien året efter.

Følelsesladet afslutning

'De var det ultimative 'Neighbours'-par, og det ville ikke føles rigtigt at afslutte showet uden dem'.

'Vi er begejstrede for, at Jason og Kylie er kommet hjem for at spille en meget speciel rolle i vores serieafslutning. Det har været en følelsesladet oplevelse for dem, for os, og jeg er sikker på, at det også vil være det for vores seere', udtaler seriens producer Jason Herbison ifølge Guardian.

I begyndelsen af marts blev det meldt ud, at produktionen af 'Neighbours' ville stoppe i juni, fordi det økonomiske gulvtæppe var blevet trukket væk af britiske Channel 5, der efter 14 år ikke længere ønskede at sende serien.

Kylie Minogue og Jason Donovan forlod serien i henholdsvis 1988 og 1989, hvorefter de begge strøg til tops i musikkens verden.

De to verdensstjerner har bekræftet historien ved at publicere et halvt foto hver på Instagram, som kan sættes sammen til ét.

I den virkelige verden dannede Minogue og Donovan par fra 1986 til 1989, hvor Donovan blev dumpet og Minogue fandt sammen med INXS-forsanger Michael Hutchence.

'Neighbours' havde premiere i 1985 og er den længst kørende australske tv-serie nogensinde.