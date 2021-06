Præsident-par i stor sorg: 'Vores hjerter er tunge'

USA's præsident Joe Biden og hans kone, førstedame Jill Biden, har mistet deres 13-årige schæferhund Champ.

Det oplyser parret i en fælles udtalelse, som er delt på både præsidenten og førstedamens officielle Twitter-profiler.

Historien har desuden nået alverdens medier og er gået viralt på ingen tid.

'Vores hjerter er tunge i dag, hvor vi må meddele jer, at vores elskede schæferhund, Champ, er død under fredelige omstændigheder herhjemme', lyder det i udtalelsen.

I meddelelsen oplyser de desuden, at hunden er blevet svagere og svagere den seneste tid. Alligevel har dens humør ikke fejlet noget.

'Hvor end vi var, ville han være, og alting blev med det samme bedre, når han var i nærheden. Han elskede at krølle sig sammen for vores fødder foran pejsen sidst på dagen, være med os med sin beroligende tilstedeværelse ved møder eller at sole sig i haven ved Det Hvide Hus', skriver de.

Joe og Jill Biden er i sorg over tabet af deres hund. Foto: Kevin Lamarque / Ritzau Scanpix

Hund bider

Biden-familien fik Champ som hvalp tilbage i 2008, og den boede med familien i Washington D.C., da Biden var vicepræsident under Barack Obama.

Foruden Champ har familien schæferhunden Major, som er blevet berømt og berygtet for at bide.

Hundene flyttede ind i Det Hvide Hus straks efter, at Biden 20. januar blev indsat som præsident.

De har fået lov til at bevæge sig frit på hele ejendommen og har gerne opholdt sig sammen med Biden i det ovale kontor.