Presset til afsløring: Ja, jeg er gravid!

Keke Palmer er gravid.

Efter en massiv rygtestorm på nettet valgte den 29-årige skuespiller selv at bekræfte nyheden lørdag i tv-programmet 'Saturday Night Live'. Det skriver blandt andet People.

Palmer var hyret ind som gæstevært på showet og benyttede lejligheden til at flå sin brune blazerr op og vise en struttende babybule frem.

- Der er nogle rygter om mig, og folk har været sådan 'Keke skal have et barn', 'Keke er gravid'. Så jeg vil bare sige - ja, det er jeg, sagde hun i programmet.

- Men jeg må bare sige, at det er slemt, når folk på internettet spreder rygter om en. Og det er endnu værre, når de er sande, sagde hun.

- Jeg prøvede så meget at holde det hemmeligt, for der sker så meget i mit liv. Men ved I hvad. Det her er det største, der er sket for mig og jeg glæder mig meget. Venner, jeg skal være mor, sagde hun.

Den vordende far er NFL-spilleren Darius Jackson.

Palmer og Jackson stod frem som par for lidt over et år siden, og nu har deres kærlighed altså båret frugt.

Keke Palmer er mest kendt fra film som 'Hustlers' med Jennifer Lopez fra 2019, og 'Alt starter med et A' fra 2006.