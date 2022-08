Presset til nøgenscener

Amanda Seyfried lod sig som 19-årig overtale til at lave nøgenscener til en film, fordi hun var bange for at blive fyret

De såkaldte intim-koordinatorer er i den grad på dagsordenen i Hollywood, og nu har den amerikanske filmstjerne Amanda Seyfried meldt sig på banen i debatten.

I et interview med magasinet Porter fortæller hun om, hvordan hun som 19-årig følte sig presset til at optage nøgenscener på et filmset, og at hun ville ønske, at der dengang havde været intim-koordinatorer tilknyttet.

- Jeg var 19 år og gik rundt uden undertøj på - det skete faktisk. Hvordan kunne jeg lade det ske? Det ved jeg godt: Jeg var 19 år, jeg ville ikke gøre nogen sure, og jeg ville gerne beholde mit job. Det var derfor, siger 36-årige Seyfried i interviewet.

Amanda Seyfried begyndte sin karriere som skuespiller som 15-årig, og siden har hun medvirket i utallige filmhits, heriblandt 'Mean Girls', 'Mamma Mia! The Movie' og 'Les Misérables'.

Voldsomt populært

De senere år er flere både tv-serier og film begyndt at gøre brug af intim-koordinatorer, der er ansatte på settet, som hjælper skuespillerne til at optage sex- og nøgenscener.

For nylig langede Hollywood-stjernen Sean Bean, der blandt andet er kendt fra 'Game of Thrones', ud efter intim-koordinatorerne, som han mener ødelægger intimiteten og spontaniteten, når der skal optages sexscener.

Flere skuespillere har dog talt varmt om den moderne metode, blandt andre søstrene Safina Coster-Waldau og Filippa Navarana, der er døtre af Nukâka og Nikolaj Coster-Waldau, og som spiller sammen i DR-serien 'Salsa'.

Også Jonathan Bailey, der spiller hovedkarakteren i sæson to af Netflix-serien 'Bridgerton', har fortalt om brug af intim-koordinatorer.

