Prime-kaosset fortsætter: 70 personer fik lægehjælp

Der var både skrig og 'Prime'-bad da YouTube-stjernerne KSI og Logan Paul indtog København som led i en promoveringsturné for sportsdrikken Prime. Mange fans fik også mulighed for at se stjernerne helt tæt på, efter de havde stået i kø i flere timer. Logan Paul har en dansk modelkæreste - læs om hende her.

Ifølge det store udenlandske kendis-, tv-, streaming og musiksite LAD Bible var scenerne så vilde, at de følte sig nødsaget til at skrive en artikel, hvor der ikke spares på superlativerne om de opsigtsvækkende scener i København, hvor børn og teenagere gik amok i jubelrus og Prime-sprøjt.

Youtube-stjernerne KSI og Logan Paul indtager her til formiddag København som led i en promoveringsturné for sportsdrikken Prime, men allerede klokken fem stod de første unge i kø. Det for at møde idolerne - men måske mest for at få en gratis Prime. Læs om Logan Pauls danske modelkæreste her. Youtube-stjernerne KSI og Logan Paul indtog tirsdag formiddag København som led i en promoveringsturné for sportsdrikken Prime, men allerede klokken fem stod de første unge i kø.

Men det kunne tilsyneladende godt blive endnu vildere.

Flere besvimede

Som led i en promoveringsturné for sportsdrikken, som de to står bag, gik turen fra det københavnske til den norske hovedstad, Oslo.

Og her brød kaosset for alvor ud på Aker Brygge, hvor tusindvis af unge var mødt op.

Flere unge havde undervejs og efter showet brug for lægehjælp. Det bekræfter det norske politi over for Avisa Oslo.

- Der er omkring 2000 unge til stede, og der er flere på vej. Flere er besvimet og får hjælp på stedet, sagde driftslederen til mediet.

Ifølge politiet modtog 70 personer hjælp fra det norske Røde Kors, hvor flere af dem var besvimet.

- Vi har kontrol over det, oplyser politiet videre.

I Danmark måtte køen først formes klokken 7.30 ifølge arrangørerne, men allerede fra fem om morgen stod de første klar. 9.30 ankom stjernerne så. Foto: Henning Hjorth

Høj risiko

Det er Varejo, som står bag arrangementet. Ifølge mediet har de hyret sikkerhedsfirmaet Pro Sec, som kører med høj sikkerhed ved arrangementet.

- Vi har 17 vagter. Det er tre gange så mange, som vi normalt har ved sådanne begivenheder, lyder det.

Ifølge mediet blev ingen kørt til hospitalet eller skadestuen.

KSI og Logan Paul gik i fjor sammen om at lancere Prime-drikken, der kommer i forskellige smagsvarianter.

Siden lanceringen har den været stærkt efterspurgt især i USA og Storbritannien og ofte udsolgt, hvilket visse steder har skabt dramatiske scener blandt kunder, når der endelig kom få flasker på lager.

Stjernerne er ankommet ved Ofelia Plads. Foto: Henning Hjorth

Succesen betød, at stifterne udvidede markedet til Europa, herunder for nylig Danmark - deraf den aktuelle promotiontour.

Logan Paul er kæreste med den danske mode Nina Agdal - læs om hende her.